Coutinho: “All’Inter sono cresciuto tanto. Chivu? Già in campo si vedeva che era un leader”

09/12/2025 | 13:00:47

Philippe Coutinho, attaccante brasiliano, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulla sfida tra Inter e Liverpool di questa sera, in veste di doppio ex.

Queste le sue parole: “Sono stati due club molto importanti per la mia carriera. Due vette che non tutti riescono a toccare. Ho imparato molto all’Inter , dove ho dovuto fare i conti con le caratteristiche del calcio italiano. C’erano marcature molto dure, da voi da brasiliano ho scoperto l’importanza della tattica. Ma nella mia formazione è stato importantissimo anche il Liverpool, dove c’era maggiore intensità di gioco e velocità. Per me è stato un onore, in tutti e due i casi”.

In ultima battuta, poi, ha commentato anche la collisione vincente di Cristian Chivu con il pianeta Inter da allenatore: “Siamo stati compagni, c’era stima e un ottimo rapporto. Faccio il tifo per lui: spesso si dice che un giocatore è un leader, ma Cristian lo era davvero. La sua presenza nello spogliatoio era importantissima. Si è preparato per assumere la guida del club, iniziando dal settore giovanile: per questo non ci si può stupire, è prontissimo e se la sta cavando alla grande”.

Foto: Instagram Coutinho