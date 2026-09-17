Courtois: “Voglio giocare altri 5-6 anni, poi vorrei costruire un’academy e formare portieri come me”

17/09/2026 | 16:05:58

Intervistato da Forbes, Thibaut Courtois ha parlato della sua esperienza con il Real Madrid, soffermandosi sul futuro: “Voglio giocare ancora per cinque o sei anni. Non ho ancora stabilito cosa farò una volta smesso di giocare. Non so se diventare allenatore di una prima squadra faccia davvero per me: avere a che fare ogni giorno con così tanti giocatori potrebbe farmi invecchiare molto rapidamente. Mi piacerebbe costruire un’academy di altissimo livello per formare il prossimo Thibaut Courtois, invece di aspettare di doverlo comprare”.

Foto: Instagram Courtois