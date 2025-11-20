Courtois: “Sappiamo di dover migliorare. Problemi nello spogliatoio? Sono solo notizie che creano molto rumore”

Il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois, ha parlato in un’intervista a Cadena Cope. Queste le sue parole:

“Se penso di essere il miglior portiere al mondo? Sono sicuramente uno dei migliori, ma dipende dai gusti di ognuno, e ognuno è libero di avere la propria opinione. In definitiva, quello che devo fare è aiutare il mio club. Come sto e se ci sarò per la partita con l’Elche? Sì, starò bene per la partita. È stato un infortunio lieve che ha richiesto riposo e recupero. Mi sono già allenato in campo e sto gradualmente lavorando per raggiungere il 100% della forma. Se la squadra è in crisi? Beh… quando pareggiamo o perdiamo una partita, si parla sempre di crisi, e c’è sempre più rumore fuori che dentro. Non credo che la partita contro il Liverpool sia stata buona, e abbiamo perso meritatamente. Sappiamo di dover migliorare, e ora ci aspetta un mese difficile con molte trasferte. Cercheremo di fare bene, e dobbiamo andare a Elche e vincere. Se ci sono problemi nello spogliatoio? Non credo che ci sia un cattivo rapporto con l’allenatore. Ma alla fine, ci sono sempre persone nello spogliatoio un po’ scontente di non giocare tanto o di giocare in modo diverso. Ma ne parliamo sempre faccia a faccia durante le riunioni e non ci sono problemi. E ho 33 anni e posso stabilire quell’ordine, ma è qualcosa che non abbiamo dovuto fare perché remiamo tutti nella stessa direzione. Quando leggo quelle notizie, dico che non sono vere; ma sono solo notizie che creano molto rumore”.

Foto: Instagram Courtois