Courtois: “Punita la mancanza di rispetto degli americani. Senegal più forte”

07/07/2026 | 13:07:33

Dopo il 4-1 inflitto agli Stati Uniti, l’estremo difensore del Belgio, Thibaut Courtois è intervenuto nel post partita: “Abbiamo punito la mancanza di rispetto che gli americani hanno mostrato nei nostri confronti negli ultimi giorni. Leggo certe cose e mi viene da sorridere. Capisco che vogliano creare attenzione attorno agli Stati Uniti, ma oggi ero più sicuro di vincere rispetto alla partita contro il Senegal, che ha una squadra migliore degli americani. Spagna? Il nostro obiettivo era arrivare ai quarti di finale. Tutto quello che arriverà da questo momento in poi sarà un bonus“.

Foto: Instagram Belgio