Courtois: “Non mi aspettavo una serata così tranquilla. L’Atalanta di solito segna molto”

Il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois, ha parlato a Movistar+ del successo del Real sull’Atalanta all’andata degli ottavi di Champions.

Queste le sue parole: “Non mi aspettavo una notte così tranquilla. È stata una partita complicata perché l’Atalanta ha difeso in dieci uomini, ma alla fine siamo riusciti a vincere con un golazo di Mendy. I nerazzurri segnano sempre tante reti ai loro avversari, o per lo meno tirano molto in porta, noi però siamo rimasti concentrati e abbiamo chiuso la partita con un clean sheet che è una cosa molto importante. Ora prepariamoci per il ritorno dove non sarà facile. Hanno dimostrato a Liverpool e Amsterdam che sanno far male più in trasferta che in casa, almeno in Champions”.

Foto: Marca