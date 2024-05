Courtois non convocato per Euro 2024. La spiegazione di Tedesco: “Ci ha detto che non era pronto”

Thibaut Courtois salterà il prossimo Europeo che si disputerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Il portiere del Real Madrid sembra essersi ristabilito dopo il grave infortunio che gli ha fatto saltare tutta la stagione e potrebbe giocare la finale di Champions League di sabato. Ma non ci sarà all’Europeo con il suo Belgio.

Domenico Tedesco, CT dei Diavoli delle Fiandre, in conferenza stampa ha spiegato la scelta: “Courtois è stato molto chiaro, onesto e tempestivo nella sua comunicazione. Le ultime informazioni che abbiamo ricevuto sono che non è pronto per i Campionati Europei. Conosce meglio di tutti il suo corpo. Ho pensato ad Axel per molto tempo, anche durante le qualificazioni. È una questione di qualità e lui ne offre tantissima. È un giocatore fondamentale dell’Atletico Madrid. L’ho incontrato, volevo vederlo, guardarlo negli occhi. Abbiamo bisogno di lui, ha esperienza e può aiutare i giovani. La sua esperienza in quella posizione è importante: giocheremo un Europeo, non è cosa da poco”.

Foto: Instagram Belgio