Courtois: “Non abbiamo cercato scuse con gli infortunati che abbiamo, ma con il City non è finita”

12/03/2026 | 13:32:22

Thibat Courtois ha parlato ai media ufficiali del Real Madrid della sua esperienza con i Blancos e della vittoria contro il City di ieri sera:”Siamo solo a metà partita, ma sono molto contento della prestazione della squadra, dell’intensità, del lavoro, di come abbiamo combattuto ed è bellissimo. Non abbiamo cercato scuse con gli infortunati e abbiamo lottato fino alla fine. È un buon risultato, ma è solo un piccolo passo. Ricordo altre sconfitte all’Etihad; tutto è possibile e dobbiamo rimanere concentrati”.

Foto: Instagram Courtois