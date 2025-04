Courtois: “Nel secondo tempo ci siamo dimenticati come giocare a calcio”

Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ha parlato a Movistar Plus dopo la sconfitta a Londra contro l’Arsenal.

Queste le sue parole: “Penso che l’Arsenal sia una squadra forte in casa, pressa bene, gioca bene tra le linee, nel primo tempo abbiamo resistito bene, abbiamo creato pericolo in contropiede e nel secondo tempo ci siamo dimenticati di giocare a calcio”

“Non direi panico, ma non eravamo tranquilli con la palla. Hanno segnato due gol su punizione e il terzo e non abbiamo avuto una buona reazione, 3-0 è difficile ma sappiamo che in casa siamo forti con la nostra gente, devono credere in questa squadra e dal primo minuto daremo tutto per ribaltare questo risultato. Dobbiamo correggere gli errori e cercare di segnare uno o due gol veloci. Penso che sia possibile”.

Courtois ha poi concluso: “Quando nel primo tempo siamo usciti bene dalla pressione e avevamo il possesso, quello nel secondo tempo non è venuto fuori per noi, in questo dobbiamo migliorare e imparare”.

Foto: sito Real Madrid