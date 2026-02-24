Courtois: “Mourinho? Non può giustificare un presunto atto di razzismo con un’esultanza”

24/02/2026 | 14:55:40

Il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Benfica. Queste le sue parole:

“La partita? La cosa più importante è avere i tifosi al nostro fianco, che ci incitano per tutta la partita, e iniziare bene la partita fin dal primo secondo. Il risultato è fuorviante; se segnano un gol, pareggiano. Dobbiamo iniziare bene, giocare bene, rimanere concentrati e avere l’atteggiamento giusto. Se ci riusciamo, vinceremo. La squalifica di Prestianni? Siamo in un momento importante per il calcio, per porre fine a queste cose. Noi dello spogliatoio sappiamo cosa ci ha detto Vinicius. Non voglio isolare nessuno. È successo molte volte nel calcio, non solo in campo ma anche negli stadi. Alla fine, decide la UEFA, ed è un bel messaggio. Se Mourinho mi ha deluso? Alla fine, Mourinho è Mourinho, e come allenatore, devi difendere la tua squadra e i tuoi giocatori. L’unica cosa che mi delude è usare l’esultanza di Vini. Non ha fatto niente di male. Molti rivali l’hanno fatto contro di noi, e quando segnano un gol, esultano in quel modo. Non possiamo giustificare un presunto atto di razzismo con un’esultanza”.

Foto: Instagram Courtois