Courtois, messaggio d’amore al Real Madrid: “Mi piacerebbe ritirarmi qui”

22/06/2025 | 11:37:40

Thibaut Courtois non ha dubbi. Prima della sfida del Mondiale per Club contro il Pachuca, il portiere belga ha preso la parola in zona mista e ha lanciato un messaggio chiaro al suo club: “Sì, mi piacerebbe ritirarmi al Real Madrid. Ogni anno che passa sono sempre più felice qui. Il club sa bene quanto io tenga a restare, sono a disposizione. Il sogno? Chiudere la carriera con questa maglia”. Un segnale forte, nel bel mezzo della rivoluzione firmata Xabi Alonso, che sta plasmando un nuovo ciclo dalle fondamenta. E Courtois, nonostante l’infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo, è già pronto a riprendersi tutto: “Non c’è una data precisa per ritrovare la forma perfetta, ma lavoriamo ogni giorno per adattarci alle idee del mister. Si tratta di un processo naturale, non una critica al passato. È l’evoluzione di un progetto”. Poi una battuta anche sul feeling coi nuovi compagni: “Con Huijsen parliamo in olandese, ci capiamo al volo. Ha tanta qualità e intelligenza. C’è voglia di costruire qualcosa di grande, giorno dopo giorno”.

Foto: Twitter Real Madrid