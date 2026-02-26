Courtois: “Manchester City o Sporting agli ottavi? Sappiamo tutti chi sorteggeremo”
26/02/2026 | 12:00:32
Il Real Madrid ha eliminato il Benfica qualificandosi agli ottavi di Champions League. Il cammino del Real Madrid può portare di nuovo a Lisbona, dopo il Benfica infatti potrebbe esserci lo Sporting, oppure, per l’ennesimo anno, il Manchester City.
Thibaut Courtois è stato interrogato sul possibile prossimo avversario della squadra madrilena. Potendo scegliere se affrontare Manchester City o lo Sporting, il belga ha ironizzato: “Sappiamo tutti che venerdì al sorteggio toccherà al Manchester City! Lo sa chiunque…”. I blancos affronterebbero i Citizens per la sesta volta in Champions League nelle ultime sette edizioni. La conferma arriverà venerdì a mezzogiorno, con il sorteggio ufficiale che emetterà il verdetto.
Foto: sito Real Madrid