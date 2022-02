Courtois ipnotizza Messi: l’argentino sbaglia un rigore in PSG-Real

Non riesce a sbloccarsi, per ora, Leo Messi contro i suoi grandi rivali di sempre del Real Madrid. L’argentino non segna contro i blancos da 4 anni, un tempo lunghissimo.

E l’occasione ci sarebbe, per sfatare questo tabù, un calcio di rigore al 61′, per sbloccare anche l’ottavo di finale con il Real. E invece, dagli 11 metri, l’argentino si fa ipnotizzare da Courtois che si distende e para il calcio di rigore al Pallone d’Oro.

Resta 0-0 la gara tra PSG e Real e Messi non si sblocca contro i suoi grandi rivali di sempre.

Foto: Twitter PSG