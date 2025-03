Courtois in vista dell’Ucraina: “Sono convinto che possiamo vincere 2-0 o anche 3-0 in casa”

Durante l’intervista concessa Het Laatste Nieuws, il portiere del Real Madrid e della Nazionale belga, Thibaut Courtois, ha così parlato in vista della sfida contro Ucraina: “Abbiamo abbastanza qualità per ribaltare la situazione. Sono convinto che possiamo vincere 2-0 o anche 3-0 in casa. Tutti dobbiamo fare uno sforzo in più e tutto andrà bene. Non dovrebbe essere troppo difficile”.

foto: Instagram Belgio