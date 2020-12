Courtois: “I giovani guardano troppo i social, non va bene”

Intervistato da Sporza, Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ha parlato del suo 2020 e ha lanciato un messaggio ai giovani, di non farsi prendere seriamente dai social.

Queste le sue parole: “Non posso lamentarmi di questo 2020, dal punto di vista calcistico. Con il Real Madrid a gennaio abbiamo vinto la Supercoppa dove ho parato uno dei calci di rigore e prima del lockdown abbiamo vinto anche il Clasico, poi abbiamo vinto la Liga spagnola in estate. L’inizio di questa stagione è stato difficile ma ora siamo in lotta per vincere la Liga e siamo passati come primi ai gironi di Champions quando ci davano per spacciati”.

Su chi sia il miglior portiere del mondo: “Non mi piace definirmi il top in assoluto, ma sono tra i migliori insieme a Neuer, Oblak, Ter Stegen, Alisson”.

Messaggio ai giovani: “L’anno scorso ho avuto un periodo difficile e ho ricevuto molte critiche, non sempre giuste. Non le leggo tutte: il mio addetto stampa filtra le notizie. L’errore più grande dei giovani è che guardano i social per vedere cosa si dice di loro. Ma è una cosa che ti fa solo star male. Dopo un po’ si impazzisce, anche se si vuole andar dietro a tutto quello che scrivono i giornali. Io per primo so che in alcune circostanze dovrei fare meglio”.

