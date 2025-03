Courtois: “Giochiamo quando dobbiamo, ma è irrispettoso nei nostri confronti”

Dopo la gara contro il Villarreal, il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois ha commentato ai canali ufficiali: “L’inizio non è stato dei migliori, ma è normale perché abbiamo riposato poco e le nostre gambe stanno lavorando un po’ di più. Abbiamo reagito bene dopo il gol, pareggiando e recuperando rapidamente, e poi difendendo bene nel secondo tempo. L’impegno di tutti e il duro lavoro per vincere sono stati importanti perché il Villarreal è quinto, gioca bene ed è sempre un campo difficile”.

Giochiamo quando dobbiamo giocare e non vogliamo trovare scuse. Sono felice di poter parlare ora senza dire che abbiamo pareggiato o perso a causa della mancanza di riposo. Ma non è normale, dopo aver giocato 120 minuti mercoledì e i rigori, con un’usura incredibile, giocare oggi alle 18:30… Capisco che alla Liga non piaccia stabilire calendari in modo che le tre grandi giochino lo stesso giorno, ma a volte è così e in Premier League le squadre che giocano in Champions League giocano tutte il sabato”.

Penso che sia stato irrispettoso nei confronti della nostra squadra e nostro, perché oggi avremmo potuto finire con qualche infortunato. L’usura fisica è molto elevata. Sarà possibile guardare la partita domenica prima di Atlético-Barcellona. Non credo ci siano problemi, potremmo anche parlare di una Super Sunday come facciamo in Belgio o in Inghilterra, dove c’è una Super Sunday. Per la televisione va bene anche se a volte entrano in gioco altri interessi e non è facile”.

Foto: Instagram Courtois