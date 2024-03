Courtois dopo l’infortunio: “È solo un piccolo contrattempo che mi farà tornare molto più forte”

Ancora un infortunio al ginocchio per Thibaut Courtois. Il portiere belga, dopo essersi ripreso dall’operazione al crociato sinistro, deve fare i conti con una lesione al menisco destro. Attraverso la propria pagina Instagram, l’estremo difensore ha voluto ringraziare i tifosi per i tanti messaggi d’affetto: “Grazie a tutti per i vostri messaggi. Sono triste per un infortunio che è solo un piccolo contrattempo che mi farà tornare molto più forte. Sentire il tuo sostegno mi fa affrontare la situazione molto meglio”.

Foto: Instagram Courtois