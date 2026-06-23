Courtois: “Dobbiamo voltare pagina e imparare dagli errori”

23/06/2026 | 12:34:48

Courtois, tra i leader tecnici del Belgio, ha cercato di allentare la pressione intorno alla squadra, focalizzando l’attenzione sull’ultima partita del girone: “Alla fine sappiamo sempre per voltare pagina. Non è un problema e dobbiamo imparare da ciò che non abbiamo fatto bene oggi. Nel complesso, penso che abbiamo giocato una partita piuttosto buona. Certo, ci sono sempre cose da migliorare, ma abbiamo avuto abbastanza occasioni per segnare. Non l’abbiamo fatto, e il loro portiere ha fatto una prestazione davvero buona. Quando non segni, spesso succede così. Quindi sappiamo che la pressione sarà alta per la prossima partita. Dobbiamo vincere e, con un po’ di fortuna, finire primi. Altrimenti, ci qualificheremo al secondo posto”.

Foto: Instagram Belgio