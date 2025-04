Courtois: “Dobbiamo fare autocritica. La stagione è ancora lunga e c’è anche il Mondiale per Club”

Il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois, ha parlato a Movistar Plus dopo la sconfitta contro l’Arsenal e l’eliminazione dalla Champions.

Queste le sue parole: “Alla fine loro sono una squadra che difende bene, è ben organizzata, pressa bene ed è difficile trovare uno spazio per far gol. Abbiamo messo molti cross in area, ma quest’anno non abbiamo un attaccante come Joselu, dobbiamo analizzare bene cosa possiamo fare meglio, abbiamo ancora molte partite da giocare, il campionato è ancora in bilico, la Coppa tra dieci giorni e poi la Coppa del Mondo per Club, ringraziamo i tifosi, pensare a una rimonta è stato bello e spero che possiamo dargli qualche in questa stagione”.

Il belga ha poi proseguito: “A volte dobbiamo fare autocritica e guardare tutto con calma, questo deve farlo ognuno di noi, sento che siamo una squadra ma dobbiamo fare più giocate di squadra e non tutte individuali, se raddoppiano la marcatura a Vini o Kylian, un due contro uno esce una volta ma non cinque volte. Abbiamo ancora una bella finale contro il Barça, la Liga e la Coppa del Mondo per Club”.

Foto: X Real Madrid