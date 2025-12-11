Courtois: “Calciatori contro Xabi Alonso? Falsità, fosse stato vero avremmo perso 0-6”

11/12/2025 | 17:15:35

Thibaut Courtois portiere del Real Madrid, ha parlato a Marca del momento del club, e non ha nascosto la sua delusione. “Non abbiamo meritato di perdere contro il Manchester City, è stata una partita che abbiamo giocato alla pari con molte occasioni per entrambe le squadre. L’1-1 è un po’ colpa mia. La palla mi è arrivata molto addosso e non sono riuscito a giocarla meglio. Subito dopo è arrivato il rigore e stavamo già perdendo 1-2. Nel secondo tempo abbiamo preso in mano la partita, ma è la dinamica in cui ci troviamo… la palla non vuole entrare. La squadra è con l’allenatore? Penso di sì, è stato dimostrato. Penso che se qualcuno remasse contro Xabi Alonso la partita l’avremmo persa 0-6. Tutti hanno combattuto fino all’ultimo secondo e abbiamo lasciato la pelle in campo. C’erano giocatori che erano al limite fisicamente e siamo tutti sulla stessa barca”.

Sui nomi che circolano per sostituire l’eventuale esonero di Xabi Alonso: “Il mister è tranquillo, pensa a come migliorare la squadra e il nostro gioco. Alla fine siamo a Madrid e la pressione, i nomi, quello che esce sulla stampa beh, nessuno è così attento, con rispetto, a quello che si dice. Non possiamo guardare queste cose, dobbiamo staccare la spina. È normale parlare quando si ha una serie negativa, ma oggi abbiamo dimostrato che non siamo una squadra morta. È stata un’immagine diversa da quella di sabato, che è vero che abbiamo iniziato a giocare dal 70° minuto quando un giocatore è stato ha espulso. Questo è qualcosa di nostro e non del mister”.

Foto: Instagram Courtois