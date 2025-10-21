Courtois attacca: “Mai visto un presidente di lega come Tebas, cercano di nascondere le cose”

21/10/2025 | 15:07:49

Thibaut Courtois ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus: “Le 300 presenze con il Real? Sono molto orgoglioso di essere arrivato a questi numeri e da bambino sognavo questa cosa. Domani affronteremo una squadra grandiosa che viene da un periodo non bello ma hanno tanto qualità sia in difesa che attacco. Noi dobbiamo giocare con intensità per provare a vincere. Villarreal-Barcellona a Miami? Non so perché la gente sia sorpresa. Non ho mai visto un presidente di una lega parlare come Tebas. Cercano di nascondere le cose. È una manipolazione”.

Foto: Instagram Courtois