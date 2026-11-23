Courtois: “Abbiamo bisogno del miglior Vinicius, deve essere libero”

23/11/2026 | 16:09:42

Le parole di Courtois in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Real Madrid e PSV: “Ci sosteniamo tutti a vicenda. Vinicius? Non è che dobbiamo stargli costantemente addosso; è un ragazzo felice e sa essere autocritico. Gli unici che conosco capaci di farlo sono Messi e Cristiano. L’altro giorno ho rivisto quella scintilla in lui. È più una questione di mentalità… ha bisogno di essere libero. Abbiamo bisogno del miglior Vinícius ”

Foto: Instagram Courtois

