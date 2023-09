Courbis contro Mbappé: “Vuole la numero 10, ma con quella maglia non c’entra niente”

Rolland Courbis, ex allenatore del Montpellier tra le altre, oggi opinionista per RMC Sport, si è così soffermato su Mbappe: “Vuole essere il numero 10 ma con quella maglia non c’entra niente. Quello è un ruolo che va bene per Pelé, Maradona, Zidane… Dei mostri. Mbappé è un grandissimo calciatore anche senza quel numero sulla schiena, non ne ha bisogno. E non è un 10“, ha concluso Courbis.

Foto: Twitter PSG