Coulibaly: “Posso dare tanto al Sassuolo. Io collegato a Berardi? So che devo fare casino per la squadra”

14/09/2025 | 21:40:21

Woyo Coulibaly ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida tra Sassuolo e Lazio: “Quando il mister ha fatto il cambio, sapevo che dovevo aiutare la squadra con le gambe che ho, prendere spazio, andare in avanti quando c’è lo spazio ed essere collegato con gli altri giocatori. Posso dare alla squadra la fiducia, in avanti posso fare grandi cose, posso prendere tutto il lato destro, non ho paura di giocare. Ho fatto 3 anni e mezzo a Parma, conosco un po’ la Serie A e conosco le cose da fare per essere in Serie A, la forza mentale che chiedono sempre le partite. Con me la squadra gioca di più a destra? Era nelle consegne del mister. Io devo essere collegato con Berardi e l’abbiamo fatto bene in allenamento, posso prendere lo spazio e lui entrare nel campo, fare un casino per la squadra. Io ero contento di tornare in Italia, Sassuolo è vicino Parma, ho già giocato al Mapei Stadium. Oggi ero molto felice”.

FOTO: Sito Sassuolo