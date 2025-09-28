Coulibaly: “Abbiamo giocato meglio rispetto al passato. Dobbiamo ripartire da qui”

Lassana Coulibaly, centrocampista del Lecce, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Ieri non ero al meglio, ma questo non mi ha impedito di dare il massimo in campo. Il lavoro è stato ripagato, sono veramente contento”.

Sei stato molto più presente in area di rigore: “La squadra in generale ha giocato meglio rispetto al passato. Dobbiamo continuare a fare del nostro meglio per portare a casa i risultati. Con questa mentalità possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Io sto bene nel ruolo in cui ho giocato oggi, mi adatto a seconda dell’avversario e della partita, sono al servizio dell’allenatore”.

Un commento alla squadra? “Non dobbiamo lasciare nulla al caso, dobbiamo incoraggiarci a vicenda, considerando che in gruppo ci sono tanti giovani. Possiamo salvarci sono restando uniti.

Oggi ha fatto la differenza la continuità nella prestazione?

“Sì, dobbiamo continuare a lavorare in questo modo e i nostri impegni verranno ripagati

Cosa chiede il mister? “Quando abbiamo palla di essere maggiormente offensivi, dobbiamo aiutarci di più a vicenda. Il gol di Camarda ne è la prova, non abbiamo mollato fino all’ultimo minuto”.

Come si prepara la partita con il Parma? “Abbiamo più fiducia dopo questa partita, è importante non aver perso oggi. Ripartiamo con questa mentalità, non dobbiamo fermarci. Malgrado la buona prova non abbiamo vinto, ripartiremo correggendo gli errori per fare risultato a Parma”.

