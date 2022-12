Cottarelli non fa sconti: “Misure salva-calcio? Un regalo per chi non paga”

Fanno discutere le nuove misure salva-calcio, volte a ripristinare l’equilibrio finanziario del settore. Il senatore del Pd, Carlo Cottarelli, critica così la manovra nell’Aula del Senato: “Fondamentalmente si tratta di un vantaggio per chi non ha mai pagato le tasse. Una dilazione che può arrivare a 4-5 anni non è altro che un vero e proprio regalo. Se così non fosse, allora perché non consentirlo a tutti, compresi i lavoratori dipendenti?”

foto: profilo Twitter Carlo Cottarelli