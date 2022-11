Costinha: “L’Inter è più forte, ma non deve sottovalutare il Porto”

Costinha, ex calciatore del Porto, sotto la guida di Josè Mourinho, con cui ha conquistato la Champions League nella stagione 2003-2004 mettendo a segno anche una rete nella sfida di ritorno degli ottavi di finale contro il Manchester United, passato anche per l’Italia con la maglia dell’Atalanta ha parlato alla Gazzetta dello Sport del sorteggio degli ottavi di Champions League tra Inter e Porto. La sua dichiarazione: “L’Inter ha giocatori di qualità superiore e con più esperienza a certi livelli, da Dzeko a Barella, da Lautaro a Calha. Capisco che l’Inter abbia esultato perché poteva beccare Guardiola o Ancelotti. Il Porto però non va sottovalutato e la Juventus lo sa bene. Sarà una bella sfida per entrambe”

Foto: Instagram Inter