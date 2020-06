Costarica, Jonathan McDonald cambia nome in campo e diventa Burger King

Una storia particolare che ci strappa un sorriso quella che viene dal Costarica: infatti, Jonathan McDonald, attaccante dell’Alajuelense, in occasione della sfida di ieri contro il Deportivo Saprissa ha raggiunto una notorietà incredibile. Infatti, subentrato al ’78 con i suoi sotto di due reti, ha aiutato la squadra a raggiungere il pareggio. A passare alla cronaca, però non è stata la sua prestazione, quando il fatto che sulla sua maglietta non ci fosse scritto il suo nome, ‘McDonald‘, ma quello della catena di fast food rivale a quella omonima dell’attaccante, ‘Burger King‘.

Foto: Corriere dello Sport