Costacurta: “Nessun contatto con Maldini. Su Giampaolo…”

L’ex giocatore del Milan, Alessandro Costacurta, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti in occasione del suo intervento al programma Radio Anch’io Sport: “Giampaolo è un prospetto interessante. A Milano vogliono vedere questa nuova idea di calcio che stanno esprimendo un po’ tutti. Speriamo possa firmare. Contatti con Maldini? Non c’è stato nessun contatto. Tra me e Paolo c’è un rapporto fraterno ma lui sa che certi incarichi non li prenderei”.

Foto: twitter ufficiale FIGC