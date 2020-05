Costacurta consiglia: “Milan, tieniti stretto Maldini, ha portato giocatori con personalità”

Intervistato da Tuttosport, Alessandro Costacurta ha commentato la situazione in casa Milan: “Come va gestito il caso Donnarumma? Se la filosofia è quella di costruire un gruppo di under 23 con determinati paletti di ingaggio, Donnarumma non rientra in questi parametri.rtE credo che, grazie alla sua cessione, si possono prendere tre buoni giocatori come i vari Bennacer, Theo Hernandez e Rebic. L’importante è che però abbiano la personalità per giocare a San Siro. Paolo l’ha capito e quest’anno è riuscito a beccare sul mercato gente con personalità. Anche per questo dico che sarebbe dannoso ricominciare da zero. Il Milan, uno come Maldini, dovrebbe tenerselo stretto: hanno trovato un dirigente che, tra l’altro, ama questa società più di qualunque persona al mondo, e uno lo manda via?”

Foto: Zimbio