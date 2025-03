Costacurta: “Alla Juve venti giorni fa si parlava addirittura di scudetto”

L’ex calciatore ed oggi opinionista Costacurta, ha parlato al QS sulla lotta al titolo: “Questo campionato assomiglia un po’ al meteo: cambi repentini, scenari capovolti. Fino a 3 partite fa sembrava che la Dea fosse lanciata e che i nerazzurri di Inzaghi si fossero fermati. Se penso alla Juve… Venti giorni fa si parlava addirittura di scudetto. Credo che alla fine lo scudetto lo vincerà l’Inter perché ha la rosa più forte”. Non manca il suo parere sull’esonero di Motta: “A Torino non è riuscito a replicare quella chimica particolare che aveva creato a Bologna con i giocatori. Credo che né lui, né la squadra siano stati convincenti nel proporre uno e nell’accettare l’altra, un’idea di gioco nuova. Alla Juventus non è scattata la scintilla che deve nascere anche nell’ambiente, con i tifosi. Il primo anno spesso succede”.

Foto: Twitter ufficiale FIGC