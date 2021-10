Costa: “Capienza stadi al 100% entro qualche settimana”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto Andrea Costa, Sottosegretario al Ministero della Salute, per trattare il tema “riapertura stadi al 100% della capienza”. Ecco le sue parole:

“Il nostro Paese ha scelto di fare un percorso a tappe con la consapevolezza di non volere avere battute d’arresto. Io confido che se il quadro continuerà ad essere positivo (e non ci sono motivi per pensare il contrario) da qui a qualche settimana si arriverà al 100% di capienza negli stadi in Italia. Per la durata del Green Pass abbiamo previsto una validità di dodici mesi. Non dobbiamo confondere la validità con l’utilizzo del certificato perché l’utilizzo vale fino a fine anno e poi ci saranno nuove valutazioni. Se il nostro Paese continuerà in questo modo si può anche pensare di toglierne l’utilizzo”.

Foto: Sito Torino