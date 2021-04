Cosmi: “Prendiamo troppi gol. Noi facciamo la distruzione dal basso”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Napoli, Serse Cosmi ha così analizzato la prestazione dei suoi ragazzi: “Partire da dietro? Io sono stato uno dei primi che ha sollevato questa situazione, in alcuni casi davvero particolare. Il calcio è cambiato perché ci sono nuove norme, se prima la palla non poteva uscire dall’area adesso può, tanti allenatori sono ingolositi da questo, dietro c’è un lavoro importante. Oggi non proviamo una costruzione dal basso ma una distruzione, perché devo giocare basso se Simy davanti mi prende 8 palle su 10? I nostri sono stati errori in uscita, perché vogliamo giocare su palloni che sono difficilmente giocabili.”

Foto: sito Ascoli