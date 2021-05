Cosmi: “Ounas e Messias possono giocare ovunque, vogliamo evitare l’ultimo posto”

Intervenuto a Sky Sport, il tecnico del Crotone, Serse Cosmi, ha parlato di questo finale di stagione della squadra calabrese: “Sono strafelice per la squadra, non era facile andare avanti con queste condizioni mentali dei giocatori che potete ben immaginare. Con la società ci siamo detti che bisognava cercare di agguantare quantomeno il penultimo posto. Il gol subito? Chiudere senza subire gol per noi è quasi inimmaginabile, dispiace per Cordaz perché ci teneva a chiudere senza prendere gol dopo le tante critiche. Ounas e Messias? Possono giocare ovunque, la storia di Messias la conoscete, mentre Ounas è un giocatore che per farsi male da solo ci sta riuscendo benissimo, mentre se vuole può approfittare del dono del talento che il Padre Eterno gli ha dato andando a giocare in una grande squadra del nostro campionato”.

Foto: Sito Crotone