Cosmi: “Ogni allenamento con la maglia del Perugia è un’emozione. Contro il Napoli con personalità”

Il suo ritorno sulla panchina del Perugia ha emozionato un’intera città, e il nuovo debutto con gli umbri non poteva essere più affascinante. I biancorossi, domani alle 15:00, sfideranno il Napoli al San Paolo negli Ottavi di Coppa Italia. Serse Cosmi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia: “Con questa maglia ogni allenamento è un’emozione. In questi primi giorni abbiamo pensato alla preparazione delle partite dando priorità ad alcuni aspetti. Ho visto attenzione, applicazione ed entusiasmo: domani serve personalità, voglio una squadra che sappia attaccare la profondità, non solo con gli attaccanti. I giocatori devono far vedere alla gente che vogliono vincere le partite. L’entusiasmo? Mi fa piacere. Gattuso? Lo stimo da quando era calciatore”.

Foto: Twitter Perugia