Cosmi: “Lo Spezia non è superiore al Crotone. Ha semplicemente affrontato la Serie A con ferocia”

Domani alle 15.0o aprirà la 30a giornata di Serie A la gara tra Spezia e Crotone. In casa calabrese ha presentato la partita il tecnico Serse Cosmi, che ha paragonato la differenza in classifica tra i liguri e il Crotone, entrambe neopromosse.

Queste le sue parole: “Ho avuto modo di vedere lo Spezia in televisione, l’unico modo quest’anno di vedere il calcio, l’idea che mi sono fatto è che lo Spezia ha un’ottima organizzazione che si porta dietro dal campionato di Serie B, a questo punto del campionato questa squadra ha un buon margine sulla terzultima, però io credo che ha esattamente riempito l’aspetto organizzativo in campo, con delle qualità che ad esempio noi non siamo riusciti a colmare. La ferocia con cui ha affrontato il campionato, sicuramente non è stata la nostra, e ha fatto la differenza in classifica. Loro non sono superiori a noi, ma con quella ferocia e determinazione hanno fatto tanti punti che ora gli permettono di poter guardare tante squadre dall’alto in basso e quindi poter gestire i risultati a differenza nostra che siamo condannati a vincerle tutte. Domani mi aspetto ferocia e determinazione se vogliamo riaprire un piccolo spiraglio in ambito salvezza”.

