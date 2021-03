Cosmi: “La vittoria con il Torino ci ha dato speranza. Con la Lazio serve attenzione massima”

Il tecnico del Crotone, Serse Cosmi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio di domani alle 15.00.

Queste le sue parole: “Prima delle partite sono sereno, la vittoria contro il Torino ci ha dato speranza e sappiamo che stiamo migliorando. Benali ha recuperato e posso considerarlo. Ha preso parte a tre allenamenti a ritmi sostenuti e questa è una buona notizia. Parliamo di un giocatore che ha dimostrato di essere un patrimonio: è a disposizione. Giorno dopo giorno conosco sempre meglio la squadra e sono soddisfatto: c’è applicazione, volontà e determinazione. Vogliamo uscire da questa situazione di classifica”.

Ripartire dalla vittoria contro il Torino?

“Ho visto la squadra giocare con determinazione, con la voglia di rappresentare società e città. Abbiamo commesso errori anche contro i granata ma in numero minore rispetto al passato. Siamo sempre stati dentro la partita, anche in fase difensiva”.

I tifosi si sono fatti sentire vicini alla squadra

“Sì, ci hanno aspettato prima della partita, incitandoci e chiedendoci maggiore carica. Li ringrazio, giocare con loro allo stadio ci farebbe rendere meglio”.

Sarà squalificato domani contro la Lazio

“Non essere in panchina è un dolore per me, l’allenatore deve stare in campo, con i giocatori. Sarebbe una sconfitta se non dovessi esserci, tutti hanno visto che ho collaborato a risolvere una situazione di nervosismo che si era creata durante la gara. Non voglio che la mia maniera di stare in campo sia vista in modo negativo. Voglio stare vicino alla squadra e attendo adesso il ricordo: spero che la situazione venga valutata nella maniera giusta”.

