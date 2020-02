Cosmi in caduta libera. Perugia, ora servono riflessioni profonde

Serse Cosmi è in caduta libera. Quarta sconfitta consecutiva da quando è tornato a Perugia, rendimento da zona retrocessione e squadra sempre più vicina alla zona playout piuttosto che a quella playoff. Dal suo avvento Cosmi non ha aggiunto, anzi ha tolto al Perugia rispetto alla gestione Oddo. E di sicuro nelle prossime ore serviranno riflessioni profonde su un rendimento che ha compromesso una stagione nata con auspici diversi. E che sta prendendo una brutta piega, al punto che non possono essere escluse nuove decisioni.

Foto: Perugia Twitter