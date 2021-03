Cosmi: “Il tempo delle chiacchiere è finito. Ora voglio i risultati”

Intervistato da Il Mattino, Serse Cosmi, tecnico del Crotone, ha parlato del momento dei calabresi e di quello che si aspetta dai suoi giocatori.

Queste le sue parole: “Con Torino, Lazio e Bologna siamo stati sempre dentro la partita: i ragazzi hanno recepito quello che volevo. Siamo maledettamente legati ai risultati, ma stiamo cerando di lavorare per essere sempre dentro la partita. Il tempo delle chiacchiere è finito, ora voglio i risultati. Se vogliamo salvarci dobbiamo vincere le partite e accorciare il gap dagli avversari. Non sarà facile. Ma dobbiamo crederci e chi non lo farà andrà fuori”.

