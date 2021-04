Cosmi, futuro a Crotone? L’allenatore: “Ho fatto del mio meglio, non so cosa accadrà”

Serse Cosmi, allenatore del Crotone, è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della gara di campionato contro l’Inter. Il tecnico si è soffermato anche sul suo futuro. “Per quello che riguarda il mio futuro io nel calcio non credo a nulla, numericamente. Io cerco di dare il massimo per concludere il campionato e basta, devo fare in modo che la squadra sia sul pezzo. Poi il mio futuro non lo so da cosa dipenderà”.

