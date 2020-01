Cosmi, falsa partenza: due schiaffi dal Chievo all’esordio in campionato

Falsa partenza per Cosmi all’esordio in campionato con il suo Perugia sul campo del Chievo. Due schiaffi da parte dei gialloblu, al 90′ e al 95′, che portano le firme di Ceter e Meggiorini di calcio di rigore. Marcolini sale al quinto posto a quota 29, gli umbri restano in zona playoff con 27 punti.

Venerdì ore 21

Frosinone-Pordenone 2-2 (Dionisi, Ciano – Candellone, Pobega)

Sabato ore 15

Cremonese-Venezia 0-0

Juve Stabia-Empoli 1-0 (Forte)

Livorno-Virtus Entella 4-4 (Murilo, Braken, Rocca, Marras – Schenetti, Poli, De Luca, Pellizzer)

Trapani-Ascoli 3-1 (Pettinari 2, Luperini – Morosini)

Sabato ore 18

Chievo-Perugia 2-0 (Ceter, Meggiorini)

Domenica ore 15

Pescara-Salernitana

Spezia-Cittadella

Domenica ore 21

Benevento-Pisa

Lunedì ore 21

Cosenza-Crotone

CLASSIFICA: Benevento 46; Pordenone 35; Crotone 31; Entella 30; Cittadella, Chievo 29; Frosinone 28; Perugia, Ascoli, Juve Stabia 27; Salernitana, Pescara 26; Spezia, Pisa 24; Empoli, Venezia 23; Cremonese 22; Cosenza 20; Trapani 18; Livorno 13.

Foto: Serie B Twitter