Cosmi, è l’ora di passare dalle parole ai fatti. Il Perugia non ha tempo

Serse Cosmi se l’è presa con tutto il mondo tranne che con se stesso per giustificare la crisi recente del Perugia. Eppure in panchina ci va lui, le scelte sono le sue. E purtroppo le sue scelte hanno portato la squadra a perdere quasi sempre durante la sua gestione. Ora è il momento di passare dalle parole ai fatti, il Perugia non ha tempo da perdere, deve conquistare come minimo i playoff e domani aspetta un Empoli segnalato in grande forma dopo il mercato di gennaio e la svolta con l’arrivo di Pasquale Marino in panchina. La stessa svolta che il Perugia chiede a Cosmi ma stavolta per davvero e con i fatti, non a chiacchiere.

Foto: Twitter ufficiale Perugia