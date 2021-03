Cosmi e il Crotone, la Serie A all’improvviso. Dopo troppe incompiute

Serse Cosmi torna in Serie A. L’opzione Crotone all’improvviso, ha accettato tutte le condizioni (contratto fino a giugno e rinnovo in caso di salvezza) e non poteva essere diversamente dopo il mancato accordo con Bucchi nella serata di ieri. Cosmi ritrova la Serie A a distanza da nove anni, ultima esperienza sulla panchina del Siena. Poi mediamente un oblio: la prodezza di Trapani unica eccezione con la promozione dalla B sfumata all’ultimo atto contro il Pescara, ma anche tante – troppe – incompiute. La salvezza ai playout con l’Ascoli non valse la conferma, retrocessione a Venezia dopo una stagione davvero deludente, il fallimentare ritorno a Perugia con tanto di esonero perché la squadra non riusciva proprio a ritrovarsi. Non a caso, la Serie A si era dimenticata di lui: Cosmi rientra dalla finestra, ma deve fare un’autentica impresa. Prima tappa, dopodomani, la trasferta in casa dell’Atalanta.

Foto: sito ascoli