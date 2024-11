Cosmi: “De Rossi esonerato dopo 4 giornate con gli stessi punti della Fiorentina, ma lì, a differenza, ci sono persone di calcio”

Serse Cosmi è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A, parlando della situazione della Roma e dell’imminente arrivo di Claudio Ranieri.

Di seguito un estratto dell’intervista:

“Dopo 4 giornate mandi via un allenatore come De Rossi con un contratto di altri 2 anni… con la Roma che fra l’altro aveva gli stessi punti della Fiorentina di Palladino, che oggi è seconda in classifica. Chi mi autorizza a pensare che anche la Fiorentina non potesse farlo? Non è successo perché lì ci sono persone di calcio”.

“Questa è la Roma di quest’anno, un percorso che parte dall’esonero di Mourinho. Per me serve un allenatore più Ranieri o Ranieri allenatore più un dirigente. Ranieri è una scelta che mi fa felice, ma secondo me non risolve i problemi della Roma perché lascia un vuoto e mi auguro che Ranieri stesso possa sollecitare l’inserimento di un’altra figura”.

