Cosmi: “Contro il Bologna con coraggio e sfacciataggine”

Il tecnico del Crotone, Serse Cosmi, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro il Bologna, in programma domani alle ore 15. Queste le sue parole: “Noi dobbiamo guardare solo a noi stessi senza pensare agli altri e senza farci influenzare dagli altri risultati. La nostra posizione ci impone di avere coraggio e sfacciataggine“.

Sui problemi difensivi: “E’ vero, subiamo troppi gol. Dobbiamo imparare a difenderci meglio in alcune situazioni. La squadra deve migliorare in fase difensiva. Non ho mai pensato he una squadra che subisce tanti gol li subisce solo per problemi di difensori“.

Sul Bologna: “Il Bologna è una squadra da affrontare con molta attenzione. Giocano con molta leggerezza e in questo momento della stagione possono creare ancora più problemi agli avversari“.

Situazione infortunati. Su Ounas e Reca: “Ounas è fuori per una distrazione di primo grado. Anche Reca purtroppo è assente per un problema particolarissimo, ha un’otite abbastanza grave e in queste notti non ha mai dormito. A ciò va aggiunto che neanche Luperto è al meglio e non sarà del match nemmeno lui. Chi al posto di Ounas? Sceglierò alla fine tra Di Carmine e Riviere“.

Sul momento della squadra: “Quando arrivano arrivano i risultati, aumentano il coraggio e gli attaccanti diventano più prolifici. Abbiamo lavorato sull’aspetto mentale, sapete quanto sia complicato lavorare sulla testa ma credo che i giocatori abbiano piena consapevolezza delle proprie potenzialità“.

Sull’impiego di Messias tra centrocampo e attacco: “A mio giudizio Messias è sia un grande giocatore dietro gli attaccanti, ma è altrettanto grande come interno. Poi bisogna vedere che tipo di avversaria affronti: giocando con Simy e Messias, quest’ultimo deve attaccare la profondità e rischi di attaccarlo sono con i quinti e questo non è il massimo. In linea di massima sì, può giocare dietro la punta ma anche da interno. Dipende dall’avversario“.

