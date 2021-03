Cosmi: “Con il Torino voglio vedere veri uomini in campo”

Il tecnico del Crotone, Serse Cosmi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Torino.

Queste le sue parole: “Vorrei vedere una partita di carattere che possa liberarci dai problemi psicologici e invertire la rotta da subito visti i numeri che sono spietati. E’ curioso il fatto che arrivo io a Crotone e incontro subito i due allenatori che sono stati protagonisti in questa piazza. A Bergamo abbiamo fatto qualcosa di buono. Ma ora non bisogna più piangersi addosso, bisogna giocare da uomini, non solo da calciatori. Voglio una partita contro il Toro nella quale si deve mettere in campo quello che va oltre le nostre possibilità. Per molti calciatori sarà la gara verità”.

Foto: Twitter Ascoli