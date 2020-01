Cosmi a Perugia: dal 2004 al 2020. Storia di un ritorno che chiedeva l’intera città

La notizia era del primo gennaio: il Perugia aveva deciso di esonerare Massimo Oddo, come vi avevamo raccontato. E a quel punto aveva chiesto la disponibilità a Stefano Colantuono, incontrandolo e chiedendogli di accettare la proposta fino a giugno con opzione in caso di raggiungimento dei playoff. Qualcosa non deve essere andata bene ieri, visto che le parti si erano lasciate con la volontà di risentirsi oggi per formalizzare. Nella mattinata Santopadre ha sciolto le riserve su Cosmi che in passato aveva sempre bocciato perché soffriva la personalità dell’allenatore in una piazza che lo adora. Chi sostiene di aver anticipato la notizia è lo stesso che sul canale di riferimento aveva mandato Colantuono al Perugia. Scherzi a parte, per Cosmi è un ritorno atteso da una vita: aveva guidato il Perugia dal 2000 al 2004, adesso lo ritrova anche per dimenticare le ultime incompiute in panchina. E’ la svolta che tutta la città attendeva.