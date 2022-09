Cosenza, trauma al ginocchio destro per Florenzi. Il report medico del club

Problemi in casa Cosenza in vista della ripresa del campionato di Serie B, fissata per il primo weekend di ottobre. Nel corso dell’allenamento mattutino a porte aperte sul prato del centro sportivo Real Cosenza, Aldo Florenzi ha lasciato anzitempo il campo per un trauma al ginocchio destro. Il calciatore, si legge sul sito ufficiale del club, si è sottoposto ad esami strumentali per valutare l’entità del problema.

Foto: Instagram Florenzi