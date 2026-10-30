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Cosenza, si torna al San Vito-Marulla: ufficiale il rientro per la sfida contro l’Inter U23 domenica 1 novembre

30/10/2026 | 11:40:25

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Il Cosenza ritrova la propria casa. Attraverso una comunicazione ufficiale, il club rossoblù ha annunciato il ritorno al San Vito-Marulla: “Il Cosenza Calcio comunica il rientro al San Vito – Marulla. Il match con l’Inter U23, gara valevole per la 12ª giornata del campionato Serie C Sky Wifi, si giocherà tra le mura casalinghe Domenica 1 Novembre. Fischio d’inizio alle 12:30. Il club ringrazia il sindaco di Crotone Vincenzo Voce e il FC Crotone per l’ospitalità e il supporto che ci hanno concesso di disputare il Campionato di Lega Pro per la stagione calcistica 2026/27. Vi aspettiamo allo stadio, la vostra casa. Forza lupi”
foto: sito Cosenza