Cosenza, le colpe di Dionigi e gli errori di Gemmi

Ci sono gli allenatori di Serie B e quelli che in B fanno fatica a starci. Davide Dionigi ha avuto diverse opportunità, ma non le ha sapute sfruttare nel segno della continuità. Anche a Cosenza la sua avventura è durata pochissimo, dopo le prime sconfitte la solita collezione di alibi, mai che fosse colpa sua anche quando ha peso 3-0 il derby di Reggio e 5-0 a Ferrara. Ma la squadra è stata confezionata da Gemmi, non si può dire che sia stato fin qui un mix convincente (anzi), malgrado un budget superiore rispetto al passato. Ma la cosa assurda è che Gemmi non riesca a individuare un allenatore dopo l’esonero di Dionigi: voleva Aglietti, poi Stellone, quindi Di Biagio, adesso chissà chi (Zeman, Rudy Vanoli e Viali sono gli ultimi nomi segnalati stamattina dalla “Gazzetta dello Sport”). Arriverà presto, ma sarà tardi rispetto alla decisione presa di cambiare guida tecnica, un senso di improvvisazione che non può andare bene in Serie B. Non conta solo il mercato, che fin qui non ha pagato, ma anche la gestione. E il Cosenza non può scherzare ogni anno con il fuoco, come se non fossero bastate le sofferenze delle stagioni precedenti.

Foto: sito Cosenza