Cosenza, la BBC esalta il periodo post-lockdown dei calabresi

Con la vittoria sulla Juve Stabia di venerdì scorso e la conseguente sconfitta di Perugia e Pescara, il Cosenza è balzato al 15° posto dritto verso la salvezza diretta in vista della prossima stagione di Serie B. Il rientro in campo dei calabresi nel post-lockdown non è passato inosservato alla BBC che esalta il cammino dei rossoblu paragonandoli al Manchester City dopo aver fatto uno studio sulle miglior prestazioni post quarantena in tutte e quattro i grandi campionati europei. Il noto network televisivo della Gran Bretagna ha scritto così della squadra di Roberto Occhiuzzi che si appresta ora a vivere il terzo campionato di B: “Le statistiche del Manchester City sono certamente impressionanti: in cima alle graduatorie per la maggior parte dei punti raccolti in Premier League, così come la maggior parte dei gol segnati e il minor numero di gol subiti. Tuttavia, la squadra italiana del Cosenza ha forse prodotto il più spettacolare post-lockdown. La squadra, che gioca in Serie B, ha ottenuto 25 punti in 28 partite fino alla sospensione del campionato, sotto di sei punti per evitare la retrocessione diretta e otto per lo spareggio retrocessione. Al ritorno il Cosenza – si legge – ha fatto 22 punti in 10 partite dopo il riavvio e ha chiuso al 15 ° posto, un punto sopra la zona playout.”

Foto: twitter Cosenza